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В Курской области ВС РФ взяли в плен иностранного наемника. Об этом сообщает Тelegram-канал «Тройка».
По словам пленного, его зовут Джеймс Скотт Рис Андерсон, ему 22 года и он является гражданином Великобритании. Он пояснил, что подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины после того, как его отец оказался в тюрьме, а сам он «все потерял».
Британец отметил, что это было плохое решение. Андерсон попал на Украину через польский Краков, куда прилетел из Лондона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Британец отметил, что это было плохое решение. Андерсон попал на Украину через польский Краков, куда прилетел из Лондона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова