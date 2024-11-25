Великобритания окажет поддержку пленному под Курском британскому контрактнику ВСУ

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Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен оказать поддержку британскому гражданину Джеймсу Скотту Рис Андерсону, который подписал контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и был пленён в Курской области, проинформировал Sky News.
«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.
Джеймсу Скотту Рис Андерсону 22 года. После того, как отец уроженца Великобритании оказался в тюрьме, а сам он «все потерял», Андерсон подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. По словам наёмника, он решил подписать контракт, так как ему было нечего терять.
Ранее в аэропорту Домодедово сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, тогда ему заочно предъявили обвинение в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины в качестве наёмника.
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Ольга Енгалычева