Лоза раскрыл истинную причину развала СССР

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Музыкант и композитор Юрий Лоза высказал мнение о том, что развал СССР начался именно с пустых прилавков в магазинах и на рынках страны.
«Развал СССР начался с пустых прилавков. Развал СССР начался с неспособности лидера страны внятно изъясняться. Развал начался с награждения того же лидера кучей всяких наград под названием «пять раз Герой Советского Союза». Развал Союза начался с этих вещей», — отметил в беседе с NEWS.ru Лоза.При этом он подчеркнул, что одновременно с этим в стране начала насаждаться либеральная идеология, что также привело к краху советского государства.
Ранее Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщал, что в пришельцев не верит.
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