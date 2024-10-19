Лоза раскрыл истинную причину развала СССР

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 в итальянском Неаполе заявил, что обсудит с министрами разрешение для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.