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Школьница из Луганска 15-летняя Фаина Савенкова, которую ранее украинские власти внесли в базу сайта «Миротворец», написала письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой прервать поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Школьница назвала Трампа адекватным политиком США, который, по ее мнению, остался там единственный. Она отметила, что кандидата в президенты нельзя назвать другом России, но он способен остановить Запад от эскалации и сползания к мировой войне. Фаина написала, что в курсе о недавнем покушении на Трампа и рада, что все обошлось.
Луганчанка добавила, что дети продолжают гибнуть до сих пор и это нужно скорее остановить. В конце она обратила внимание, что конфликт на Украине развязал президент США Джо Байден, и по его вине каждый день гибнут люди.
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«Ведь человеческая жизнь – величайший дар, данный нам Богом. Однако теперь представьте, что все, произошедшее с вами, грозит детям Донбасса. 27 июля – День памяти детей-жертв войны в Донбассе», — пояснила она.
Луганчанка добавила, что дети продолжают гибнуть до сих пор и это нужно скорее остановить. В конце она обратила внимание, что конфликт на Украине развязал президент США Джо Байден, и по его вине каждый день гибнут люди.
«Пусть вы не считаете себя другом России, но я уверена, что вы можете способствовать скорейшему завершению конфликта. Также я надеюсь, что Россия и США смогут наладить диалог ради безопасного будущего всей планеты», — заключила школьница.Ранее Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News. Он отметил, что политики «хорошо поговорили».
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Данил Пономарев