Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами

20 ноября 2025, 14:17

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей большой командировке и переговорах с американскими представителями, которые состоятся в декабре. Его слова передает «БелТА».





По данным агентства, белорусский лидер заявил о планах во время встречи с главой своей администрации Дмитрием Крутым.

«Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее», — отметил он.