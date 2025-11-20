Лукашенко анонсировал переговоры с американскими партнерами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о предстоящей большой командировке и переговорах с американскими представителями, которые состоятся в декабре. Его слова передает «БелТА».
По данным агентства, белорусский лидер заявил о планах во время встречи с главой своей администрации Дмитрием Крутым.
«Ожидается очень большая командировка по Югу фактически планеты, начиная от Мьянмы, Омана, Алжира и так далее», — отметил он.Предыдущие переговоры между США и Беларусью состоялись 11 сентября. По их итогам Вашингтон снял санкции с авиакомпании «Белавиа», а Минск освободил 52 политзаключенных. Кроме того, американский президент Дональд Трамп направил Лукашенко письмо с пожеланиями благополучия и здоровья, оставив в конце текста неформальную подпись «Дональд» — в знак дружбы и доверия.