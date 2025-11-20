«Проукраинский ястреб»: Советника Трампа заподозрили в работе на интересы Киева

20 ноября 2025, 13:19

Политолог Дудаков: Келлог уходит в отставку из-за своей проукраинской позиции

Фото: Istock/rarrarorro

Спецпосланник президента США Кит Келлог может покинуть пост. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, назвав отставку ожидаемой.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков заявил, что Келлог является главным «проукраинским ястребом» в администрации Трампа, но не достиг успехов в работе с Украиной.

«Честно говоря, его отставка назревала уже довольно давно, потому что никаких успехов в контексте взаимодействия с украинской стороной у него не было. Более того, он буквально во всём подстроился под мнение украинского лобби и просто оказался в центре конфликта интересов», — высказался эксперт.