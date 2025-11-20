Достижения.рф

«Проукраинский ястреб»: Советника Трампа заподозрили в работе на интересы Киева

Политолог Дудаков: Келлог уходит в отставку из-за своей проукраинской позиции
Фото: Istock/rarrarorro

Спецпосланник президента США Кит Келлог может покинуть пост. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, назвав отставку ожидаемой.



В беседе с «NEWS.ru» Дудаков заявил, что Келлог является главным «проукраинским ястребом» в администрации Трампа, но не достиг успехов в работе с Украиной.

«Честно говоря, его отставка назревала уже довольно давно, потому что никаких успехов в контексте взаимодействия с украинской стороной у него не было. Более того, он буквально во всём подстроился под мнение украинского лобби и просто оказался в центре конфликта интересов», — высказался эксперт.
По словам политолога, поскольку Келлог не смог заставить Украину принять позицию США, администрация Трампа активизирует переговоры. Их новый план деэскалации уже вызвал негативную реакцию Киева.

Ранее посол России заявил о «пробуксовке» диалога с США.
Ольга Щелокова

