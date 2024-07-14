МВД Белоруссии пресекло в приграничье с Украиной сходки нацистов и сатанистов

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Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли в Белоруссии мероприятие неонацистов. Об этом пресс-служба министерства написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мероприятие планировалось в Пинском районе под видом концерта. После проверки поступивших данных были установлены личности 56 человек.
Примечательно, что некоторые из них причастны к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые происходили четыре года назад. В ведомстве добавили, что к административной ответственности привлекли одиннадцать человек за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации.
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Примечательно, что некоторые из них причастны к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые происходили четыре года назад. В ведомстве добавили, что к административной ответственности привлекли одиннадцать человек за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации.
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Екатерина Коршунова