Лукашенко примет участие в выборах в 2025 году, заявила экс-глава ЦИК Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2025 году будет участвовать в выборах главы государства, при этом власти примут меры, чтобы они не были безальтернативными. Об этом экс-глава ЦИК страны Лидия Ермошина, занимавшая пост в 1996-2001 годах, заявила в эфире телеканала СТВ.
Она подчеркнула, что Лукашенко как ответственный человек «не бросит народ и страну в беде». Также она добавила, что президент понимает, что в настоящее время нет других достойных кандидатов.
В связи с этим Ермошина выразила надежду на то, что Лукашенко примет участие в выборах главы государства.
Кроме того, экс-председатель ЦИК добавила, что на предстоящих выборах не будет «оголтелой оппозиции», но не исключены кандидаты, которые, однако, не дойдут до кандидатства.
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В связи с этим Ермошина выразила надежду на то, что Лукашенко примет участие в выборах главы государства.
Кроме того, экс-председатель ЦИК добавила, что на предстоящих выборах не будет «оголтелой оппозиции», но не исключены кандидаты, которые, однако, не дойдут до кандидатства.
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Анастасия Чинкова