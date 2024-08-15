Лукашенко: Это общая война Беларуси и России против врагов

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Александр Лукашенко заявил, что Россия введет войска в случае военной агрессии в адрес Белоруссии. Он добавил, что Минск отреагирует на агрессию «мгновенно и адекватно».
«По нашему соглашению, Россия вводит свои подразделения в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а Россия поддерживает нас в резерве. Это общая война Беларуси и России против врагов», – подчеркнул Лукашенко в интервью телеканалу "Россия".
Президент уточнил, что армия Беларуси уже сформировала более 20 бригад и батальонов для защиты границы. Каждой группе известно, какую территорию она должна защищать.
Лукашенко также отметил, что украинская сторона осведомлена о действиях Беларуси. Он подчеркнул, что Киев и Запад не раз общались с Минском, уверяя, что Украине не нужна война с Беларусью.
«Мы понимаем это и не собираемся начинать боевые действия с соседями», – добавил президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, ни Беларусь, ни Россия не заинтересованы в расширении боевых действий.
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Лия Мурадьян