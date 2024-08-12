В Белоруссии оценили ситуацию на границе с Украиной

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Обстановка на границе Белоруссии с Украиной полностью контролируемая, однако пограничники несут службу в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский в эфире стрима «Москва – Минск» на YouTube.
Отмечается, что с точки зрения обеспечения пограничной безопасности обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируема, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.
Бычковский подчеркнул, что такие меры приняты из-за зафиксированных нарастающих рисков переноса диверсионно-террористических действий на территории страны.
В частности, речь идёт о разведке территории украинцами, а также попытках проникновения для размещения схронов со средствами поражения. Для того, чтобы не допускать таких действий была усилена охрана, в которой помимо пограничников задействованы армейские подразделения.
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Бычковский подчеркнул, что такие меры приняты из-за зафиксированных нарастающих рисков переноса диверсионно-террористических действий на территории страны.
В частности, речь идёт о разведке территории украинцами, а также попытках проникновения для размещения схронов со средствами поражения. Для того, чтобы не допускать таких действий была усилена охрана, в которой помимо пограничников задействованы армейские подразделения.
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Анастасия Чинкова