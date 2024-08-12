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В Белоруссии оценили ситуацию на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии: обстановка на украинской границе контролируемая
12 августа 2024, 18:51
Фото: iStock/kodda

Фото: iStock/kodda

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной полностью контролируемая, однако пограничники несут службу в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский в эфире стрима «Москва – Минск» на YouTube.
Отмечается, что с точки зрения обеспечения пограничной безопасности обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируема, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Бычковский подчеркнул, что такие меры приняты из-за зафиксированных нарастающих рисков переноса диверсионно-террористических действий на территории страны.



В частности, речь идёт о разведке территории украинцами, а также попытках проникновения для размещения схронов со средствами поражения. Для того, чтобы не допускать таких действий была усилена охрана, в которой помимо пограничников задействованы армейские подразделения.

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#опасность
Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Fox: Трамп потребует возмещения ущерба на $100 млн из-за обыска в 2022 году
12 августа 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 миллионов долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом информирует телеканал Fox News.
Юристы Трампа утверждают, что «очевидной целью обыска являлось политическое преследование», а действия правоохранителей нарушали ряд протоколов. Они уже направили Минюсту уведомление о намерении подать иск в суд.

У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке. Уточняется, что сотрудники Федерального бюро расследований США в рамках обыска изъяли в общей сложности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что новые статьи обвинения Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от пяти до двадцати лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сша
#наказание
#сотрудники
#обвинение
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Премьер Украины Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с ПВО
12 августа 2024, 18:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил американских сенаторов помочь с системами ПВО и в обучении пилотов для управления поставленными странами НАТО истребителями F-16. Об этом он написал в своём Telegram-канале по итогам встречи с демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом*.
Также политик обсудил с сенаторами потребности Украины в восстановлении энергетической системы, а также высказал претензии на замороженные Западом российские активы. Вместе с тем Шмыгаль призвал бизнес Соединённых Штатов инвестировать в более приоритетные отрасли.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#сша
#помощь
#пво
#обучение
#истребитель f-16
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Ирландский журналист высмеял Зеленского за попытку обвинить Россию в атаке на ЗАЭС
Боуз назвал убогой попытку Зеленского обвинить Россию в атаке на ЗАЭС
12 августа 2024, 18:24

Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским рассчитывают убедить мировую общественность, что Россия сама наносит удары по ЗАЭС, которую контролирует, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X*.
«Зеленский и его безумная клика теперь пытаются нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует, в то время, как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого», — написал Боуз 12 августа.

Отметим, что Ростехнадзор проверил состояния гидротехнических сооружений Запорожской атомной электростанции после атаки беспилотника ВСУ и последующего пожара градирни.

«Энергоблоки ЗАЭС находятся в холодном состоянии, возгорание не повлияло на ядерную и радиационную безопасность станции. Радиационный фон остается в норме» – сообщает отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности Донского МТУ по надзору за ЯРБ.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что украинская пропаганда после атаки на атомную станцию обвинила Россию.

X* – соцсеть запрещенной в РФ организации Meta

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#оон
#всу
#зеленский
#заэс
#рф
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В Белоруссии сообщили об уничтожении 13 дронов ВСУ в пятницу
12 августа 2024, 18:00

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Белоруссией в пятницу, 9 августа, были сбиты 13 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил замначальника факультета по учебной и научной работе – начальник учебно-методического отдела факультета генштаба вооружённых сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью агентству БелТА.
Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией Белоруссии были сбиты ударные беспилотники, часть улетевших в сторону России была сбита российскими системами ПВО. Этот инцидент он назвал провокацией, подчеркнув, что подобные выходки Киева не останутся без ответа.

Богодель подчеркнул, что беспилотники ВСУ были информационным посылом со стороны Украины, целью которого было показать Белоруссию в неприглядном виде, а также указать на то, что Киев безнаказан.

Военэксперт напомнил, что на территории Белоруссии для уничтожения дронов работал полк ПВО с зенитными ракетными комплексами. Им были уничтожены шесть БПЛА, а оставшиеся группы дронов были переданы радиотехническими войсками и переданы России, где их ликвидировали в Ярославской и Смоленской областях.

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#белоруссия
#беспилотник
#пво
#александр лукашенко
#всу
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Общественника из Узбекистана отправили в колонию в Москве за разжигание вражды
Глава узбекского землячества в Москве получил 4 года за враждебный пост об СВО
12 августа 2024, 17:29

Фото: сайт СК РФ

Московский суд признал Усмана Баратова виновным в возбуждение ненависти и вражды в составе организованной группы – по части 2 статьи 282 УК. В суде доказали, что глава узбекского землячества вместе с подельниками разместили в соцсетях враждебный пост об СВО, а также разжигали ненависть между гражданами России.
Криминальную запись уроженец ближнего зарубежья опубликовал в декабре 2023 года, когда находился на территории Московской области. В посте содержались сведения, унижающие достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции, говорится в формулировке столичного СК.

«Это преступление классифицируется как серьезное нарушение, и мы будем продолжать работу по таким делам», – отметили в следственном комитете.

Главу землячества приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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#ск
#суд
#мигранты
#узбекистан
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Минобороны ФРГ не видит препятствий для использования ВСУ немецкого оружия в Курске
ФРГ: ВСУ не сообщили Берлину о применении немецкого оружия при атаке на Курск
12 августа 2024, 16:52

Фото: сайт Бундестага

Украина не предупредила правительство Германии о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил Вольфганг Бюхнер, представитель кабинета министров ФРГ, на брифинге в Берлине 12 августа.
Военная ситуация в регионе продолжает меняться, а информация об операции противоречива и иногда искажена, что указывает на ее секретный характер и отсутствие обратной связи.

«Сейчас операция выглядит как ограниченная по масштабам, и было бы нецелесообразно делать публичные комментарии или оценки, основываясь только на теоретических предположениях, особенно в отношении использования конкретных видов вооружения», – заявил Бюхнер.

Кроме того, он подчеркнул, что Германия активно обменивается мнениями с партнерами и украинскими властями, сообщает ТАСС.

Отдельно представитель Минобороны ФРГ отметил, что нет принципиальных препятствий для использования поставленного немецкого оружия, поскольку международное право позволяет защищаться даже на территории агрессора. Он добавил, что Украина имеет право выбирать свои действия, но должна соблюдать международные нормы.

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#минобороны
#вооружения
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Путину доложили, почему в Курской области сложно определить местоположение противника
Врио главы Курской области Смирнов: в регионе нет четкой линии фронта
12 августа 2024, 15:57

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника. Об этом информирует РИА Новости.
«Для нас проблема это, учитывая, что там нет чёткой линии фронта, это понимание, где находятся боевые части», — доложил он.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ, там сохраняется напряженная, но относительно стабильная обстановка. Российские войска перебрасывают в регион дополнительные силы и проводят контратаки на нескольких участках.

До этого глава государства заявил, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы. Помимо этого, российский лидер сообщил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа.

Ранее Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении.

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#минобороны
#ракеты
#солдат
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США перебросили в Польшу более 80 танков Abrams
12 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В Польшу перебросили более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащие Армии США. Об этом пишет интернет-портал interia.pl.
Отмечается, что все боевых машины были переброшены на военную базу Повидзе с американских баз в Германии.

В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

По данным портала, все предоставленные Варшаве танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, которые отличаются модифицированной башней с усиленной бронёй и более современными электронными системами.

Доставленные в Повидзе танки предназначены для усиления восточной границы НАТО.

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Путин рассказал об истреблении украинского народа главарями киевского режима
Путин: главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа
12 августа 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа. Такое заявление российский лидер сделал на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
«Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но по сути встали на путь и истребления самих украинцев. Украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают», — сказал он.

По его словам, потери ВСУ увеличиваются, в том числе и среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые киевские власти перебрасывают к границе Российской Федерации.

Ранее Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что потери украинских войск за минувшие сутки составили более 200 солдат и 30-ти единиц военной техники на Курском направлении.

Общие потери армии Украины за всё время ведения боевых действий на данном направлении составили до 1610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортёра.

До этого глава государства заявил, что оценка действий ВСУ в Курской области будет обязательно дана, но позже, поскольку в настоящее время важнее выбить противника. После этого необходимо обеспечить надёжное прикрытие российского-украинской границы.

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#преступление
#всу
#минобороны
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