Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилётах дронов ВСУ

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Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил на заявления Минска о прилётах украинских беспилотников в Белоруссию, подчеркнув, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на них. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России, где их сбили российскими системами ПВО. Глава государства назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа.
Тихий указал на то, что в Киеве видели заявления белорусских властей, однако не видят необходимости в реагировании на них. Также он призвал не нагнетать «антиукраинские настроения» и не создавать впечатление несуществующих угроз.
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Анастасия Чинкова