Глава РБ: на границе с Украиной задействуют более 20 батальонных групп и бригад

Фото: сайт Кремля
Больше 20 бригад и батальонных групп будет задействовано на границе с Украиной, чтобы не допустить возможный прорыв со стороны ВСУ, заявил в беседе с телеканалом «Россия» глава РБ Александр Лукашенко.
«Каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому мы это сделали», — прокомментировал президент Белоруссии.Кроме того, Лукашенко упомянул инцидент с украинскими дронами, направленными в РФ через территорию РБ. Часть из них сбила совместная противовоздушная оборона России и Белоруссии. Данные об остальных отправили ВС РФ. Минобороны РБ предоставляло кадры со сбитой украинской техникой.
Читайте также:
«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко заявил, что будет за нарушение границы Белоруссии
Украина по-хамски ответила Белоруссии на заявления о прилётах дронов ВСУ
В Белоруссии оценили ситуацию на границе с Украиной
Никита Кротов