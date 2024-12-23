Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Европа вскоре снова откроется для полноценного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Это неизбежно, так как европейские страны просто не могут без такого сотрудничества существовать.
Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передаёт белорусское информационное агентство БелТА.
Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения Киева с Москвой и Минском также должны будут нормализоваться. Киевские власти, по его словам, вернутся к взаимодействию с Россией Белоруссией и «никуда от этого не денутся».
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«Европа откроется для нас. Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может», — заявил белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения Киева с Москвой и Минском также должны будут нормализоваться. Киевские власти, по его словам, вернутся к взаимодействию с Россией Белоруссией и «никуда от этого не денутся».
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Александр Бойцов