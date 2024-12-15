Президент Белоруссии подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Оман, проинформировал Teлеграм-канал «Пул Первого».
«Программу визита продолжает официальный прием в честь Президента Беларуси от имени Султана Омана. Увы, без камер», — говорилось в сообщении канала.
Во время торжественного приема Александр Лукашенко подарил султану государства Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а ещё слуцкий пояс. В качестве ответного подарка президент Белоруссии получил традиционный оманский кинжал Ханджар, за что по традиции передал султану Хейсаму бен Тарику монету.
Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что президент республики Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение.
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Ольга Енгалычева