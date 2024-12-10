«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрёк в Сирии борьбу основных мировых игроков за власть. События, происходящие в Дамаске, по его словам, должны стать уроком для Белоруссии.
«Там такой замес, что это только начало. <…> В Сирии идёт борьба основных игроков мировых. Это для нас урок. Мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь свою страну!» – цитирует слова Лукашенко информагентство «Балта».В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между правительственными войсками и представителями оппозиции, в результате которых последние установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Также стало известно, что в Сирии отменили товарные карточки. Граждане вынуждены покупать продукты в разы дороже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Анастасия Ларина