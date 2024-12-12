Лукашенко поручил разместить «Орешник» в Белоруссии

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС страны – первый замминистра обороны Павел Муравейко в беседе с агентством БелТА.
Журналисты задали ему вопрос о количестве ракетных комплексов, которое планируется поставить в Белоруссию. Глава Генштаба подчеркнул, что «об этом знает только президент России».
На прошлой неделе Лукашенко попросил Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему «Орешник», на территории Белоруссии. Российский лидер ответил, что эта просьба может быть удовлетворена во второй половине 2025 года.
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Анастасия Чинкова