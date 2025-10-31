Лукашенко: главред канала NEXTA Протасевич был сотрудником белорусской разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главный редактор оппозиционного канала NEXTA Роман Протасевич являлся сотрудником белорусской разведки. Об этом он рассказал, комментируя события 2021 года, когда самолет Ryanair, следовавший из Греции в Литву, совершил вынужденную посадку в Минске.
По словам Лукашенко, операцию с «задержанием оппозиционера» спланировали заранее и проводили при участии Протасевича, который «работал под прикрытием среди беглых».
«Он был нашим сотрудником. Нам надо было его задерживать?» — цитирует белорусского лидера Telegram-канал Readovka.
Заявление Лукашенко полностью меняет представление о тех событиях, которые в 2021 году вызвали международный скандал и стали причиной введения санкций против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Глава государства добавил, что Запад «всегда ищет поводы, чтобы наклонить Минск».