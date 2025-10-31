Лукашенко: главред канала NEXTA Протасевич был сотрудником белорусской разведки

31 октября 2025, 16:54

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главный редактор оппозиционного канала NEXTA Роман Протасевич являлся сотрудником белорусской разведки. Об этом он рассказал, комментируя события 2021 года, когда самолет Ryanair, следовавший из Греции в Литву, совершил вынужденную посадку в Минске.





По словам Лукашенко, операцию с «задержанием оппозиционера» спланировали заранее и проводили при участии Протасевича, который «работал под прикрытием среди беглых».





«Он был нашим сотрудником. Нам надо было его задерживать?» — цитирует белорусского лидера Telegram-канал Readovka.