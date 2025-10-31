В Кремле высказались о претензиях США к России по ДРСМД
Песков: Россия аргументированно отвергла претензии США по ДРСМД
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия аргументированно опровергла претензии США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комментарий представителя Кремля, касающийся прекращения действия соглашения, приводит РИА Новости.
«Если вы помните эту историю, тогда действительно американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументированно все эти претензии разбила», — сказал Песков.
США вышли из ДРСМД в 2019 году. После этого Россия приостановила своё участие, а 4 августа МИД РФ официально объявил об отказе от обязательств по договору.