Россия и Иордания договорились о введении безвизового режима с 13 декабря. Об этом сообщает МИД РФ.
Согласно соглашению, россияне смогут находиться в Иордании до 30 дней за одну поездку, но не более 90 дней в течение года. Безвизовый режим будет действовать для туристических, частных и деловых поездок.
Для трудовой деятельности, учёбы и длительного проживания по-прежнему потребуется получение соответствующих разрешений и виз.
Ранее стало известно, что с 1 января Азербайджан ограничит срок пребывания россиян в стране до 90 дней. Постановление уже подписал премьер-министр Али Асадов.
