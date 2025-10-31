Орбан: после моей встречи с Трампом проведение саммита России и США станет ближе

31 октября 2025, 15:43

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после его визита в Белый дом и переговоров с американским президентом Дональдом Трампом проведение саммита России и США в Будапеште станет ближе. Об этом политик рассказал в эфире радиостанции Kossuth.





По словам премьера, в состав венгерской делегации, прибывшей в Вашингтон, вошли министры, руководители крупнейших компаний и ведомств. В ходе визита планируется провести «полный обзор и урегулирование американо-венгерских отношений».





«Думаю, мы можем приблизиться. Мы долго работали над этой встречей», — отметил Орбан, добавив, что венгерская сторона рассчитывает также на заключение крупного двустороннего экономического соглашения.