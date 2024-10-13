Лукашенко: Горячие головы на Западе услышали отчётливый сигнал от России

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Даже самые горячие головы на Западе услышали конкретные сигналы от России, связанные с изменением ядерной доктрины страны. Это существенно охлаждает их воинственный пыл.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своём телеграм-канале. Белорусский лидер заметил, что они с Путиным обсуждали обновление ядерной доктрины ещё несколько лет назад. По его мнению, концепцию возможности применения ядерного оружия уже давно следовало пересмотреть, и вот теперь это наконец произошло.
Лукашенко уверен, что на Западе сигнал России и президента Путина был уловлен и понят совершенно однозначно. В противном случае, считает президент Белоруссии, дальнобойные ракеты уже давно летели бы в сторону России.
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Александр Бойцов