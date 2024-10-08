Лукашенко: О нападении на Белоруссию в Киеве «вякают» те, кто не принимает решений

Фото: сайт Кремля
На Украине те горячие головы, которые «вякают» о возможности вторжения в Белоруссию, ни за что не отвечают и не принимают никаких решений. Такие действия будут не просто головной болью, а просто приведут киевские власти к полному краху в военном отношении.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью телеграм-каналу «Зарубин». Так он ответил на вопрос корреспондента о раздающихся на Украине голосах о необходимости «захода» в соседнюю страну.
Переходя на деловой тон, белорусский президент отметил, что такие призывы остаются просто «вяканьем», а никто из важных людей и политиков на Украине всерьёз не рассматривает возможность нападения на Белоруссию.
Лукашенко подчеркнул, что он сам и страна, которой он служит и которой управляет, абсолютно спокойны на этот счёт. В том числе и потому, что Белоруссия поддерживает определённые, пусть и незначительные, контакты с Киевом в плане, например, обмена военнопленными с Россией либо по гуманитарной линии.
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«Пусть попробуют! Мы их ждём», — усмехнулся Лукашенко.
Переходя на деловой тон, белорусский президент отметил, что такие призывы остаются просто «вяканьем», а никто из важных людей и политиков на Украине всерьёз не рассматривает возможность нападения на Белоруссию.
«Даже Зеленский», — подчеркнул глава Союзного государства.
Лукашенко подчеркнул, что он сам и страна, которой он служит и которой управляет, абсолютно спокойны на этот счёт. В том числе и потому, что Белоруссия поддерживает определённые, пусть и незначительные, контакты с Киевом в плане, например, обмена военнопленными с Россией либо по гуманитарной линии.
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Александр Бойцов