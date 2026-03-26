Лукашенко и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись рукопожатием на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Белорусская делегация в Северной Корее представлена высокопоставленными чиновниками. В нее вошли заместитель премьер‑министра Юрий Шулейко, глава МИД Максим Рыженков, а также министры здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.
Согласно информации Telegram‑канала «Пул первого», близкого к пресс‑службе президента Белоруссии, в Пхеньяне состоятся переговоры двух лидеров. По предварительной информации, они пройдут 26 марта в резиденции «Кымсусан».
