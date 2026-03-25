В Кремле ответили, что ждет Москалькову после окончания полномочий омбудсмена
После завершения полномочий омбудсмена по правам человека Татьяна Москалькова получит предложения о дальнейшей работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вместе с тем в Кремле не собираются заранее раскрывать, о каких именно вариантах идет речь. По словам Пескова, решение по этому вопросу будет принимать глава государства, а подобные кадровые планы традиционно не анонсируются.
Татьяна Москалькова занимает пост федерального омбудсмена с 22 апреля 2016 года. Тогда ее избрала Госдума, и она сменила на этой должности Эллу Памфилову. В апреле 2021 года Москалькову переизбрали на второй пятилетний срок по представлению президента Владимира Путина.
Ранее Москалькова сообщила о замученных в украинском плену бойцах ВС РФ.
