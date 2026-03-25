Виктор Орбан обвинил Украину в терроризме
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину террористическим государством и анонсировал новые контрмеры против киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.
Выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме, глава правительства резко раскритиковал политику Украины и заявил, что Будапешт не пойдет на уступки под давлением. Орбан напомнил, что Киев осуществил подрыв газопровода «Северный поток», перекрыл транзит газа в Венгрию и ввел нефтяную блокаду против нее.
«Это террористическое государство. Вопрос в том, поддадимся ли мы террору. И наш ответ — нет. Мы ведем переговоры со всеми, мы миролюбивый народ, но никогда не должно случиться так, чтобы кто-то нас шантажировал, угрожал нам или пытался получить над нами превосходство, мы никогда этого не допустим», — заявил Орбан.В связи с изложенной позицией венгерское правительство приняло решение полностью перекрыть поставки газа на Украину. Кроме того, Будапешт намерен блокировать выделение финансовой поддержки Киеву со стороны Евросоюза до тех пор, пока не возобновится транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».