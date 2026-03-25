Виктор Орбан обвинил Украину в терроризме

25 марта 2026, 23:51

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину террористическим государством и анонсировал новые контрмеры против киевского режима. Его слова приводит РИА Новости.





Выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме, глава правительства резко раскритиковал политику Украины и заявил, что Будапешт не пойдет на уступки под давлением. Орбан напомнил, что Киев осуществил подрыв газопровода «Северный поток», перекрыл транзит газа в Венгрию и ввел нефтяную блокаду против нее.



«Это террористическое государство. Вопрос в том, поддадимся ли мы террору. И наш ответ — нет. Мы ведем переговоры со всеми, мы миролюбивый народ, но никогда не должно случиться так, чтобы кто-то нас шантажировал, угрожал нам или пытался получить над нами превосходство, мы никогда этого не допустим», — заявил Орбан.