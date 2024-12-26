Лукашенко и Пашинян публично поспорили на саммите ЕАЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко поспорили во время саммита ЕАЭС о формате участия делегации Армении в следующей такой встрече.
Инцидент произошел после слова Пашиняна о нежелании приезжать на следующий саммит организации в Минск. Белорусский лидер в связи с этим поинтересовался, в чем заключается проблема.
В ответ армянский премьер сказал, что ранее уже выступил с публичным заявлением и не намерен его пересматривать. На это Лукашенко ответил, что заявления Пашиняна будут рассмотрены.
На следующем саммите в Минске может не быть телевизоров для того, чтобы обеспечить премьеру Армении площадку для дистанционного выступления.
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«Далеко до Минска? Или некому вас подвезти?», — добавил Лукашенко.
В ответ армянский премьер сказал, что ранее уже выступил с публичным заявлением и не намерен его пересматривать. На это Лукашенко ответил, что заявления Пашиняна будут рассмотрены.
«А что тут рассматривать? Мое заявление не подлежит рассмотрению», — возразил политик.
На следующем саммите в Минске может не быть телевизоров для того, чтобы обеспечить премьеру Армении площадку для дистанционного выступления.
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Екатерина Коршунова