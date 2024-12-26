Лукашенко наколол дров перед заседанием саммита ЕАЭС в Ленинградской области

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области, размялся перед заседанием Высшего евразийского экономического совета, наколов дрова. Фотографии публикует Telegram-канал «Пул первого».
«А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — задает издание вопрос под фото Лукашенко с топором.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета уже стартовало. На мероприятии присутствуют, помимо главы РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он принимает участие во встрече по видеосвязи.
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