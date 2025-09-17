Лукашенко ищет претендентов на пост президента Белоруссии

17 сентября 2025, 20:59

Лукашенко находится в поиске «будущих президентов» Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что подыскивает людей, которые в будущем могли бы занять его место на посту главы государства. Политика цитирует БелТа.





Он отметил, что просматривает множество кандидатур, но пока не видит подходящих. Лукашенко добавил, что настоящему президенту нужно полностью отдаваться должности и, фактически, забыть о личной жизни.





«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. (...) Если вы хотите быть настоящим президентом, забудьте, что у вас есть всякая жизнь...» — подчеркнул белорусский лидер.

