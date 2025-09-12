«Признаюсь, согрешил»: Лукашенко рассказал о страшной любви к картошке

12 сентября 2025, 13:38

Лукашенко пообещал полное обеспечение Белоруссии картофелем

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с жителями Минска 12 сентября признался в большой любви к картофелю. Слова Лукашенко передаёт «БелТА».





Во время встречи местная художница подарила белорусскому лидеру картину. Лукашенко несколько озадачился, что подарить в ответ девушке и спросил у неё, любит ли она картофель.

«Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку... Я (картошку — прим. ред.) страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — заявил Александр Григорьевич.

