«Признаюсь, согрешил»: Лукашенко рассказал о страшной любви к картошке
Лукашенко пообещал полное обеспечение Белоруссии картофелем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с жителями Минска 12 сентября признался в большой любви к картофелю. Слова Лукашенко передаёт «БелТА».
Во время встречи местная художница подарила белорусскому лидеру картину. Лукашенко несколько озадачился, что подарить в ответ девушке и спросил у неё, любит ли она картофель.
«Подумаю, что тебе подарить. Как своим коллегам — картошку... Я (картошку — прим. ред.) страшно люблю. Вчера согрешил, съел», — заявил Александр Григорьевич.Президент отметил, что в Белоруссии в этом году собрали очень хороший урожай картофеля. Он заверил, что страна полностью обеспечит своих граждан этим овощем. Помимо этого, Лукашенко заявил, что Белоруссия должна выращивать столько картофеля, чтобы его хватило и самой республике, и России.