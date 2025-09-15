«Мало не покажется»: Лукашенко пообещал «молниеносный ответ» любому агрессору

15 сентября 2025, 12:16

Лукашенко: Беларусь готова дать молниеносный ответ на прямую угрозу

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать мгновенный ответ любому возможному агрессору. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».





Белорусский лидер подчеркнул, что государство обладает всем необходимым, чтобы нанести неприемлемый ущерб в случае прямой угрозы его суверенитету.

«Мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю», — заявил Лукашенко.

