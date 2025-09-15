Достижения.рф

«Мало не покажется»: Лукашенко пообещал «молниеносный ответ» любому агрессору

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать мгновенный ответ любому возможному агрессору. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».



Белорусский лидер подчеркнул, что государство обладает всем необходимым, чтобы нанести неприемлемый ущерб в случае прямой угрозы его суверенитету.

«Мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю», — заявил Лукашенко.
Политик добавил, что тем, кто перейдет от слов к делу, «мало не покажется». Он настоятельно посоветовал не проверять обороноспособность Белоруссии на практике.

Ольга Щелокова

