«Мало не покажется»: Лукашенко пообещал «молниеносный ответ» любому агрессору
Лукашенко: Беларусь готова дать молниеносный ответ на прямую угрозу
Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии дать мгновенный ответ любому возможному агрессору. Об этом он заявил в интервью журналу «Разведчик».
Белорусский лидер подчеркнул, что государство обладает всем необходимым, чтобы нанести неприемлемый ущерб в случае прямой угрозы его суверенитету.
«Мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю», — заявил Лукашенко.Политик добавил, что тем, кто перейдет от слов к делу, «мало не покажется». Он настоятельно посоветовал не проверять обороноспособность Белоруссии на практике.
