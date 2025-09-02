Лукашенко: Россию для Белоруссии никто не заменит
Россию для Белоруссии никто не заменит. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.
Белорусский лидер также отметил, что намерен обсудить с российским коллегой взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.
«Но вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся», — сказал Лукашенко.В ответ Путин заявил, что Россию и Белоруссию связывают «очень близкие межгосударственные отношения». Объем товарооборота между странами превышает 50 миллиардов долларов. По его словам, сопоставимые масштабы сотрудничества РФ имеет только с несколькими странами.
Ранее сообщалось, что КНР и РФ подписали 22 документа о сотрудничестве в рамках поездки Владимира Путина в Пекин.