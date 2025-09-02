Лукашенко: Россию для Белоруссии никто не заменит

02 сентября 2025, 19:37

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Россию для Белоруссии никто не заменит. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.





Белорусский лидер также отметил, что намерен обсудить с российским коллегой взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества.

«Но вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся», — сказал Лукашенко.