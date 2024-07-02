Ударная группа кораблей ВМФ РФ и фрегат «Адмирал Горшков» зашли в порт Венесуэлы

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Ударная группа кораблей Северного флота ВМФ РФ во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» зашла в порт Венесуэлы. Об их прибытии сообщают РИА Новости. Отряд состоит из атомной подлодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер» и танкера снабжения «Академик Пашин».
Корабельной ударной группой командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Пока флотилия будет находиться в порту, у экипажей появится возможность отдохнуть, прогуляться по окрестностям и взглянуть на местные достопримечательности.
После делового захода в Венесуэлу группа кораблей продолжит выполнять задачи в Атлантике. Среди них выделяются демонстрация флага и военно-морское присутствие в стратегически важных районах океана.
Ранее эта же корабельная группа посещала Гавану через несколько часов после учений. Моряки встретились с командирами ВМФ Кубы и губернатором столицы.
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После делового захода в Венесуэлу группа кораблей продолжит выполнять задачи в Атлантике. Среди них выделяются демонстрация флага и военно-морское присутствие в стратегически важных районах океана.
Ранее эта же корабельная группа посещала Гавану через несколько часов после учений. Моряки встретились с командирами ВМФ Кубы и губернатором столицы.
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Данил Пономарев