Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир на грани глобальной катастрофы

Сегодня, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев для оказания помощи в урегулировании конфликта на Украине. Визит состоялся на следующий день после того, как к Венгрии на 6 месяцев перешло председательство в Совете Евросоюза, а также через несколько дней после разговора Орбана с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.