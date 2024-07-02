Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир на грани глобальной катастрофы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 2 июля, заявил, что Запад начал новый крестовый поход и мир теперь балансирует на грани новой глобальной катастрофы. Об этом глава государства сообщил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дом», – высказался президент РБ.
Лукашенко отметил, что никто не заставлял строить мемориалы советским героям в Польше, это делал сам народ и люди, которые видели сколько погибло солдат при освобождении Варшавы.
«Мы долгие десятилетия в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальные чувства немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев-украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства», – продолжил глава Белоруссии.
Однако в итоге, по словам Лукашенко, это все привело лишь к тому, что на Западе начали пересматривать итоги – переворачивать могилы советских солдат, разрушать памятники, переписывать учебники и вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала.
«Но итоги Великой Отечественной войны не изменить. <…> Наша победа — это их унижение. Они с этим должны согласиться», – добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии заверил, что на каждый сломанный мемориал будет ответ в виде новых фактов преступлений, новых имен убийц женщин, стариков и детей.
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