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Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине, передаёт информационное агентство БелТА.

«Если он сделает это, Минск направит петицию в Нобелевский комитет о присуждении Трампу премии», — сказал президент Белоруссии.



Лукашенко также отдал должное мужеству и напору Трампа, которые тот проявил на пути к своей цели. Он назвал американского президента «мощью».

«Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», — сказал глава Белоруссии.

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Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать
07 ноября 2024, 13:58

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Вице-президенту США Камале Харрис не стоит плакать из-за поражения на выборах на пост главы государства. Она безусловно является героической женщиной.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Америка ещё просто не созрела для того, чтобы избрать президентом женщину.

«Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — сказал президент Белоруссии.

«Бульдозером» он назвал Дональда Трампа, отдавая должное мужеству и напору, с которыми тот шёл к поставленной цели.

«Как бы я к нему ни относился, он молодец», — сказал глава государства о «старом-новом» американском президенте.

Ранее Лукашенко предложил вручить Трампу Нобелевскую премию, если тот выполнит свои предвыборные обещания и прекратит мировые военные конфликты, в том числе и на Украине.

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«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись
07 ноября 2024, 13:45

Мелания Трамп (Фото: РИА Новости/Кевин Даунс)

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах в США, набрав 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Это означает, что после инаугурации Трамп и его супруга вновь вернутся в Белый дом, и 54-летняя Мелания снова будет часто представлена на официальных мероприятиях в роли первой леди. Однако в Сети широко обсуждается, что Мелания не слишком рада победе супруга на выборах. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Первая леди США


Экс-модель из Словении Мелания Трамп считается одной из самых красивых среди жен американских политиков. Однако пользователи Сети обращают внимание на то, что во время президенства Трампа ей не хватало искренней улыбки. Супруга бизнесмена и политика неизменно выглядела хмурой и недовольной. Она не подавала мужу руку, выходя из роскошного автомобиля, избегала физического контакта и даже не встречалась с ним взглядом. Таблоиды могли лишь догадываться, чем именно Трамп вновь разочаровал свою супругу.

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Выступление Трампа после выборов


После предварительного оглашения результатов голосования Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Кандидат от Республиканской партии вышел на сцену под песню «God Bless the U.S.A», а рядом с ним была его жена.

Она старалась выглядеть приветливо, но все равно казалась смущенной. Также было заметно, что Мелания не поддержала мужа в выборе цветовой гаммы: Трамп был в своем любимом темно-синем костюме и красном галстуке, тогда как миссис Трамп предпочла полностью серый наряд.

Политик искренне радовался успеху и, расчувствовавшись, обнял жену и позволил назвать ее первой леди.

Почему Мелания не поддерживает Трампа


Мелания Трамп и Дональд Трамп (Фото: РИА/Новости)

За месяц до выборов Мелания неожиданно высказалась в поддержку абортов, назвав их «основным правом всех женщин», в то время как Дональд Трамп придерживается противоположной точки зрения. Это не единственный случай ее политического «непослушания». Мелания не поддерживала Дональда ни во время его ареста весной 2023 года, ни на судебных слушаниях, ни в начале предвыборной гонки, а также после двух покушений летом и осенью 2024 года.

Под давлением политтехнологов она, наконец, согласилась записать короткое видео, в котором с характерным акцентом и отсутствующим выражением лица прочитала по телесуфлеру несколько фраз о необходимости выяснить правду о тех, кто пытался убить ее мужа.

После этого она вновь исчезла из медийного поля. Ее также не было рядом с Дональдом на ключевых выступлениях перед избирателями.

Слухи о разводе


Кстати, недавно в американскую прессу просочилась информация о возможных планах Мелании пересмотреть условия брачного договора и послебрачного соглашения. Слухи о разводе Трампов ходили еще с конца 2021 года. Говорили, что Мелания и Дональд Трамп давно живут раздельно и встречаются лишь на крупных семейных мероприятиях. Кроме того, ходили слухи, что Трамп якобы завел себе любовницу, однако никакого подтверждения этому нет.

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Как в США приняли первую леди


Еще при первом президенстве Трампа Меланию в США восприняли довольно холодно. Ее часто называли «трофейной женой» и «самой дорогой эскортницей», пока Трамп не пригрозил прессе крупными исками за оскорбительные высказывания о своей супруге.

Общественность считала, что жена президента должна быть более активной и вовлеченной в жизнь страны, а не оставаться такой отстраненной и замкнутой. Бывшая помощница рассказала журналистам, что Мелании очень не нравилось жить в Белом доме. Она жаловалась на недостаток личного пространства и на то, что советники мужа постоянно заходят в жилые комнаты, где она могла быть даже в пижаме. Кроме того, ее утомляли пикетчики на пути к школе сына.

В какой-то момент в Сети даже завирусился хештег «Освободите Меланию» — до того несчастной она выглядела рядом с супругом.

Громкий скандал разразился после утечки разговора Мелании с подругой в преддверии Нового 2018 года, когда она жаловалась на то, сколько сил и времени потратила на украшение Белого дома к Рождеству, и на отсутствие признания её усилий. В сердцах Мелания отметила, что «вкладывает все силы в декорации», в то время как её саму критикуют за решения мужа.

Дональд Трамп и «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молчаливый протест Мелании Трамп


Аналитики отмечают, что бывшая модель иногда подвергала Дональда Трампа скрытым унижениям на публике. Она выбирала наряды для официальных мероприятий так, чтобы соблюдать протокол и при этом оставить явный намек. Например, многие запомнили закрытую блузу Мелании цвета фуксии с эффектным бантом, которую она надела на одно из предвыборных мероприятий в октябре 2016 года, после того как Трамп заявил, что любит хватать женщин за интимные места. Учитывая, что английское название банта «pussy bow» созвучно с первым словом из вышеупомянутой фразы, этот инцидент вызвал широкий резонанс.


В 2018 году Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой, выбрав для этого недорогую парку с провокационной надписью на спине: «Мне правда все равно. А тебе?». На фоне активной критики миграционной политики Трампа, это заявление интерпретировалось как намек на её молчаливое несогласие с позицией мужа.

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«Проклятие Зеленского»: Байден назвал причину поражения Харрис на выборах президента США и обратился с заявлением к Трампу
07 ноября 2024, 13:03

Камала Харрис, Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

На выборах президента США лидерскую позицию занял Дональд Трамп. Его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис была настолько поражена таким результатом, что отказалась выступать перед сторонниками. О том, как на триумф республиканца отреагировал действующий президент Джо Байден и почему Мария Захарова высмеяла Камалу Харрис расскажет «Радио 1».

Байден поздравил Трампа с победой на выборах


Действующий президент США Джо Байден связался с Трампом, поздравив республиканца с успехом на выборах. Он пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения процесса передачи власти. Поздравления Трампу направил и бывший президент США Джордж Буш-младший.

«Я приветствую Трампа как 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи»», — заявил Джордж Буш-младший.

Он также выразил слова благодарности Байдену и Харрис за их службу стране.


Байден объяснил проигрыш Харрис


Президент США Джо Байден также прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на выборах. Он объяснил ее неудачу тем, что ей пришлось вести предвыборную кампанию в сложных условиях и «возглавить историческую инициативу». Байден отметил, что Харрис продолжит свою работу и станет примером для будущих поколений.

Тем временем, сторонники Демократической партии обвинили Байдена в неудаче Камалы. Они указывают на то, что партия скрывала информацию о состоянии здоровья президента до его дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. После этих дебатов Байден снял свою кандидатуру, и Харрис приняла на себя ответственность всего за три месяца до выборов.

Кроме того, в поражении Харрис многие усмотрели влияние так называемого «проклятия рукопожатия» президента Украины Владимира Зеленского. Ирландский журналист Чей Боуз поделился фотографиями встреч Зеленского с политиками, которые впоследствии были исключены из политической жизни, среди которых оказались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Финляндии Санна Марин и сама Харрис.

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов)

Реакция Харрис на победу Трампа


Харрис отказалась выступать перед своими сторонниками в Университете Говарда после новостей о своем поражении. Несмотря на это, сотни людей выстроились в очередь у здания университета, чтобы услышать речь вице-президента. Среди собравшихся было много молодых чернокожих американцев, некоторые из которых пришли в футболках с поддержкой Харрис.

Позже вице-президент подтвердила, что признает свое поражение на выборах, но не в «борьбе за будущее и идеалы Америки». Она поблагодарила своих сторонников за поддержку несмотря на то, что результаты выборов оказались не такими, как она надеялась.


Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США
Дональд Трамп составил список людей, которым отомстит после своей победы на выборах США

Харрис прощальную речь читала с экрана



Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после ее поражения на выборах президента США.

Захарова отметила, что вице-президент даже свою прощальную речь читала с экрана телесуфлера, и приложила несколько фотографий в подтверждение своих слов.



В своей десятиминутной речи, произнесенной в ночь на 7 ноября, Харрис признала победу своего оппонента, республиканца Дональда Трампа, и пообещала мирную передачу власти. Она призвала сторонников не опускать руки и активно действовать. Харрис призналась, что результаты голосования стали для нее неожиданностью, добавив, что многие говорят о наступлении «темных времен» в США, но выразила надежду на то, что они ошибаются.

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#камала харрис
#дональд трамп
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Чемезов раскрыл эффективность Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot
07 ноября 2024, 13:01

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом условиях противодействия американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии проведения авиасалона Airshow China в Чжухае.
«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — заявил Чемезов.

По его словам, истребитель успешно выполняет поставленные задачи и применяет для этого новейшие средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

Чемезов отметил, что на Airshow China будет продемонстрирована экспортная версия самолета Су-57Э.

Airshow China проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Оборонные предприятия России регулярно представляют там авиатехнику, авиационное вооружение, ракетные двигатели и многое другое.

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В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»
Джабаров: планы Трампа не обязательно должны выполняться Россией
07 ноября 2024, 13:00

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы администрации Дональда Трампа по «заморозке текущей линии фронта».
В интервью зампред отметил, что планы команды Дональда Трампа не обязательно должны выполняться Россией. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах по созданию вдоль «украинской линии фронта» демилитаризованной зоны, но в то же время продолжению снабжения Киева оружием при условии отказа Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.

«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины. Наши задачи определены нашим верховным командующим, и их выполнение быстро даст результаты, если Трамп не повторит ошибки своего предшественника, поставляя вооружение в Украину», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее в своей предвыборной компании Тональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине может быть урегулирован за 24 часа. Для этого необходимо встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — заявлял Дональд Трамп.
Москва и Киев при этом сочли такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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#москва
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#путин
#киев
#украина
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СВР: США усиленно подталкивают Армению к «национальному самоубийству»
СВР: США активизировали усилия по переориентации Армении на Запад
07 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Госдепартамент США активизировал работу по ускорению процесса переориентации Армении на Запад. Тем самым американцы настойчиво толкают закавказскую республику к «национальному самоубийству».
С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Как отмечают в ведомстве, в Вашингтоне считают особенно важным усилить «направляющее воздействие» на представителей армянской политической элиты с тем, чтобы побудить Ереван, невзирая ни на какие трудности, ускорить процесс полной переориентации на прозападный путь развития.

По данным СВР, американцы собираются продвигать эти процессы, используя методы, уже хорошо зарекомендовавшие себя на Украине и в Молдавии. Основной своей задачей Вашингтон считает создание и закрепление в Армении устойчивого антироссийского направления. Для этого планируется организовать долгосрочную информационную кампанию по дискредитации связей Еревана с Москвой, частью которой будут «вбросы» о притеснениях армянских граждан в России.

Тем самым США упорно подталкивает Армению на путь, ведущий к национальному самоубийству, заключили в пресс-службе ведомства.

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Разоблачивший скандальную беседу Трампа и Зеленского украинец прошел в Конгресс
07 ноября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Alejo Vazquez

Американский политик-демократ украинского происхождения Александр Виндман, который разоблачил беседу политика Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в 2019 году, прошел в Конгресс. Об этом пишет Associated Press (AP).
«При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным (...) Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с 800 долларов в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США», — сказано в заявлении Виндмана.
Виндман и его брат рассекретили разговор Трампа и Зеленского в 2019 году. Стало известно, Трамп при разговоре сказал, что «было бы здорово», если бы глава киевского режима изучил дело о коррупционной деятельности в украинской республике, фигурантом которого был сын Джо Байдена Хантер. Сам Байден был тогда кандидатом в президенты США.

Виндман дал тогда показания против Трампа по делу об импичменте.

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#сша
#украина
#конгресс сша
#выборы
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Экс-адмирал Ставридис: требование Трампа к альянсу может привести к краху НАТО
07 ноября 2024, 12:09

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Требование республиканца Дональда Трампа к странам Североатлантического альянса об увеличении расходов на оборону может привести к краху НАТО или вызвать сопротивление Европы, что вынудит США покинуть блок. Об этом в своем материале для издания Bloomberg заявил американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис.
«Если администрация Трампа будет настаивать на значительном увеличении взносов, вполне возможно, что это может либо привести к краху альянса, либо спровоцировать достаточное сопротивление со стороны Европы, чтобы побудить США фактически выйти из (НАТО)», — сказано в статье.
Дональд Трамп победил на американских выборах 5 ноября. Республиканец вступит в должность после инаугурации 20 января 2025 года.

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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: Мы не должны сбивать ракеты над Украиной
07 ноября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/vadimrysev

Польские военные не должны сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее американские политики обращались к президенту Джозефу Байдену с просьбой разрешить союзнику по НАТО Польше расширить сферу деятельности своей противовоздушной обороны на украинское небо, чтобы перехватывать российские ракеты над территорией соседне страны.

В эфире радиостанции RadioZet главе польского оборонного ведомства был задан прямой вопрос: должны ли силы ПВО Польши сбивать российские ракеты над Украиной?

«Нет», — лаконично и категорично ответил Косиняк-Камыш.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также отмечал, что Украине следует самой отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.

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