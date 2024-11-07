Лукашенко: Минск выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он прекратит войны

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине, передаёт информационное агентство БелТА.
Лукашенко также отдал должное мужеству и напору Трампа, которые тот проявил на пути к своей цели. Он назвал американского президента «мощью».
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«Если он сделает это, Минск направит петицию в Нобелевский комитет о присуждении Трампу премии», — сказал президент Белоруссии.
Лукашенко также отдал должное мужеству и напору Трампа, которые тот проявил на пути к своей цели. Он назвал американского президента «мощью».
«Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа», — сказал глава Белоруссии.
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Александр Бойцов