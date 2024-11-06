Президент Белоруссии поздравил Трампа с возвращением на пост президента США

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сердечно» поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США, говорится на сайте главы страны.
«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан», — поздравляет Трампа Лукашенко.
Президент Белоруссии также пожелал американскому коллеге крепкого здоровья, а ещё «метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».
О своей победе на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил 6 октября во время выступления перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
В США ещё продолжается подсчёт голосов, но Дональд Трамп уже получил 277 голосов выборщиков — для победы необходимо 270.
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Ольга Енгалычева