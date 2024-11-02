Лукашенко: В планы России не входит нападение на Евросоюз через Белоруссию

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Россия вовсе не собирается нападать через территорию Белоруссии на Польшу, Прибалтику или другие соседние страны Евросоюза. Это Запад поставил своей целью задушить Минск и Москву и активно ищет для этого причины.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки», посвящённом окончанию уборочной кампании, которое транслировал телеканал «Первый информационный».
По словам Лукашенко, иностранцы часто и с удовольствием приезжают в Белоруссию, «несмотря на всё враньё, которое распространяется о белорусском государстве». На множество ограничительных санкций в отношении Минска страна ответила безвизовым въездом для граждан большинства государств.
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«Мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, на Украину. Глупость полная», — сказал Белорусский лидер.
По словам Лукашенко, иностранцы часто и с удовольствием приезжают в Белоруссию, «несмотря на всё враньё, которое распространяется о белорусском государстве». На множество ограничительных санкций в отношении Минска страна ответила безвизовым въездом для граждан большинства государств.
«Около миллиарда человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — заключил президент.
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Александр Бойцов