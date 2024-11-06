Президент Беларуссии назвал Трампа победителем выборов США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республиканца Дональда Трампа победителем на выборах в США. Такое заявление глава государства сделал на открытии бассейна международного стандарта в Минске, информирует «БелТА».
Во время открытия бассейна Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас в Соединённых Штатах Америки социализм – «матерное слово». Президент Белоруссии сделал такое заявление незадолго до дня Октябрьской революции — он отмечается в стране 7 ноября.
Ранее сообщалось, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большей части колеблющихся штатов. По последним данным, Трамп набрал 277 голосов, а Харрис 226.
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«Даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — сообщил Лукашенко на мероприятии.
Ранее сообщалось, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большей части колеблющихся штатов. По последним данным, Трамп набрал 277 голосов, а Харрис 226.
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Ольга Енгалычева