«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко заявил, что будет за нарушение границы Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Минск не хочет войны против всего НАТО, но мгновенно ответит на нарушение госграницы Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телеканалу «Россия».
По его словам, если НАТО на это пойдут, то у Белоруссии не будет другого выхода. Лукашенко отметил, что государственная граница — это красная линия.
Ранее Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России. Он назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на прилеты БПЛА.
Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Как только наступили на нее (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — предупредил президент.
Ранее Лукашенко сообщал, что над территорией страны были сбиты шесть ударных беспилотников ВСУ, ещё семь пролетели в сторону России. Он назвал произошедшее провокацией, подчеркнув, что подобного рода инциденты не останутся без ответа. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил, что в Киеве не видят целесообразности в реагировании на прилеты БПЛА.
Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова