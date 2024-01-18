Лукашенко на примере «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета министров 18 января 2024 года на примере сети ресторанов «Макдональдс» рассказал об импортозамещении в республике.
Белоруссия подверглась западным санкциям из-за того, что после начала спецоперации на Украине продолжала поддерживать дружеские и доверительные отношения с Россией. Например, с начала 2023 года страну покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер брендовой одежды H&M. Но белорусский лидер в качестве примера взял именно сеть быстрого питания.
Он напомнил, что власти страны никого не удерживали, но и не выгоняли. Западным фирмам было предложено на выбор: хотите работать — работайте, нет — до свидания! Лукашенко вспомнил о некоторой даже панике в определённых кругах, дескать, никто не сможет работать в Белоруссии так, как «Макдональдс». Он с удивлением рассказал, как к нему пошли «ходоки», которые рассказывали, что не могут булочку разрезать пополам и приготовить картофель фри так, как делали ресторанах популярной сети.
Фото: istockphoto/happy_lark
Лукашенко поручил проконтролировать вопрос пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. Также к решению проблемы подключился вице-премьер Николай Снопков. Белорусский лидер признался, что и сам погрузился в данный вопрос, хотя ранее никогда в «Макдональдс» не ходил.
Выяснилось, что никакой проблемы нет, она была просто надуманной. В настоящий момент уже в 25 бывших ресторанах сети повара готовят блюда, традиционно входившие в меню «Макдональдс», и они пользуются спросом. И гамбургеры из местного мяса получаются отличные, и картофель фри превосходный — из белорусской картошки, или бульбы, как на родном языке назвал её Лукашенко.
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Он напомнил, что власти страны никого не удерживали, но и не выгоняли. Западным фирмам было предложено на выбор: хотите работать — работайте, нет — до свидания! Лукашенко вспомнил о некоторой даже панике в определённых кругах, дескать, никто не сможет работать в Белоруссии так, как «Макдональдс». Он с удивлением рассказал, как к нему пошли «ходоки», которые рассказывали, что не могут булочку разрезать пополам и приготовить картофель фри так, как делали ресторанах популярной сети.
«Да вы что?! Мы же бульбаши, мы по всему миру продаём и картошку, и качественные мясные и молочные продукты, и многое другое. Вы булочку не можете разрезать? Мы в детстве из таких булочек за семь копеек сами себе гамбургеры делали, только не знали, что они так называются», — возмущался белорусский президент.
Лукашенко поручил проконтролировать вопрос пресс-секретарю Наталье Эйсмонт. Также к решению проблемы подключился вице-премьер Николай Снопков. Белорусский лидер признался, что и сам погрузился в данный вопрос, хотя ранее никогда в «Макдональдс» не ходил.
Выяснилось, что никакой проблемы нет, она была просто надуманной. В настоящий момент уже в 25 бывших ресторанах сети повара готовят блюда, традиционно входившие в меню «Макдональдс», и они пользуются спросом. И гамбургеры из местного мяса получаются отличные, и картофель фри превосходный — из белорусской картошки, или бульбы, как на родном языке назвал её Лукашенко.
«Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла», — заключил президент Белоруссии.
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Александр Бойцов