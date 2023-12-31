Лукашенко поручил перевести службу войск МВД Белоруссии в усиленный режим

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.
Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства.
По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.
Президент Белоруссии добавил, что в настоящее время мир становится «жестоким и кровавым», поэтому нельзя допустить, чтобы в стране развивалась такая ситуация.
Также Лукашенко призвал министра обороны страны Виктора Хренина быть бдительнее в период новогодних праздников.
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По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.
Также Лукашенко призвал министра обороны страны Виктора Хренина быть бдительнее в период новогодних праздников.
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Анастасия Чинкова