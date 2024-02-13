Украинского диверсанта с бомбами задержали в Ленобласти

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Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на территории газораспределительной станции в Ленинградской области, задержав украинского диверсанта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ.
«На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — сообщили в ЦОС.У диверсанта изъяли и обезвредили пять самодельных взрывчатых устройств. Возбуждены уголовное дело по статьям 281 УК РФ «Диверсия» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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