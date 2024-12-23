ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в главы государства. Такое решение Центризбирком приняла во время заседания в понедельник.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.
Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.
Ранее в ЦИК Белоруссии поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии трада и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
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Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.
Ранее в ЦИК Белоруссии поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии трада и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.
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Анастасия Чинкова