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ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко кандидатом в главы государства. Такое решение Центризбирком приняла во время заседания в понедельник.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Инициативная группа собрала в поддержку Лукашенко 2 518 145 подписей избирателей.



Ранее в ЦИК Белоруссии поступили документы для регистрации кандидатами в президенты от пяти претендентов: Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии трада и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийной Анны Канопацкой.

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#белоруссия
#выборы
#президент
Лукашенко: Европа не сможет существовать без сотрудничества с Москвой и Минском
23 декабря 2024, 13:21

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Европа вскоре снова откроется для полноценного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Это неизбежно, так как европейские страны просто не могут без такого сотрудничества существовать.
Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передаёт белорусское информационное агентство БелТА.

«Европа откроется для нас. Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко выразил уверенность, что со временем отношения Киева с Москвой и Минском также должны будут нормализоваться. Киевские власти, по его словам, вернутся к взаимодействию с Россией Белоруссией и «никуда от этого не денутся».

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#белоруссия
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В Кремле опровергли слухи о желании супруги Асада развестись и покинуть Москву
Песков: информация о разводе Асада не соответствует действительности
23 декабря 2024, 13:19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о желании супруги свергнутого президента Сирии Башара Асада развестись и покинуть Россию не соответствуют действительности. Его слова приводит ТАСС.
Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод.

«Нет, не соответствует», — ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация о желании супруги Асада развестись с ним и уехать из России.

Тем временем издание The Jerusalem Post утверждает, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление. Кроме того, отмечается, что женщина хочет вернуться в Великобританию, где родилась и выросла.

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Песков назвал сложной ситуацию с поставками газа из России в Европу
23 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/Cylonphoto

Ситуация с транзитом российского газа в страны Европу через территорию Украины сложная и требует повышенного внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у России возможность поставлять газ в Словакию после истечения срока российского-украинского соглашения о транзите. Песков подчеркнул, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается. Заявления Украины и позиция европейских государств, продолжающих покупать газ у России, ясны.

В воскресенье в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После беседы последний отметил, что его визит в Москву стал реакцией на заявление Владимира Зеленского о прекращения транзита газа через украинскую территорию.

Фицо подчеркнул, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа в страны Европы, в том числе в Словакию, что в связи с позицией Зеленского станет практически невозможно после 1 января.

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#европа
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#словакия
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Forbes: десятки солдат ВСУ погибнут в бессмысленной атаке в Запорожской области
23 декабря 2024, 12:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.
Обозреватель Дэвид Экс отмечает, что даже в случае успеха украинских военных в районе Каменского, этот успех может быть кратковременным. По его словам, вопрос остаётся: почему украинцы рискуют жизнями и ресурсами в такой относительный захолустный сектор?

Помимо этого, обозреватель задался вопросом, почему региональные командования Украины не сосредотачивают свои усилия на более подходящих бригадах в более значимых зонах?

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запад
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Губернатор Воробьёв назвал главное политическое событие 2024 года
23 декабря 2024, 12:28

Фото: Мособлизбирком

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает главным политическим событием уходящего года выборы президента. Об этом он заявил, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
«Этот год – особенный. В марте состоялись выборы президента. Далее были утверждены указы, которые предполагают работу над семью национальными целями, и 20 национальных проектов. Все масштабные перемены и в нашей стране, и в Подмосковье укладываются в идеологию президента. Они происходят при его непосредственном участии и его поддержке. Эту идеологию всегда понимала и разделяла наша команда. Выборы главы государства стали центральным политическим событием 2024 года», – сказал глава региона.
По словам Воробьёва, в голосовании участвовали 6 млн 200 тыс. подмосковных избирателей.
«Для сравнения в 2018 году этот показатель составил 5,8 млн. Явка превысила 77%. По количеству голосов, отданных за нашего президента, мы прибавили почти 1,5 млн и стали вторыми по абсолютному показателю после Москвы. Поэтому, когда мы говорим про опорные территории доверия, мы имеем в виду этот результат», – отметил губернатор.
Он уверен, что это говорит об огромном доверии к курсу президента. Люди также замечают перемены, которые происходят в Подмосковье.

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#владимир путин
#нацпроекты
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МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе
23 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Rainer Puster

Россия и Иран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве во второй половине января. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
Дипломат выразил надежду, что это произойдёт до 19 января 2025 года.

Напомним, что согласованный Москвой и Тегераном договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве должны были подписать в ходе саммита БРИКС в Казани. Однако главы государств приняли решение сделать это во время отдельного визита президента Ирана в Россию.

Согласно этому документу, удастся добиться ускорения расширения сотрудничества между двумя государствами в различных областях.

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#иран
#россия
#политика
#мид
#соглашение
#сотрудничество
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Российская делегация прибыла в Тегеран
Вице-премьеры России Савельев и Оверчук прибыли в Тегеран
23 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские вице-премьеры Виталий Савельев и Алексей Оверчук прибыли в Тегеран в рамках совместной рабочей поездки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе визита российская делегация проведёт встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом и министром дорог и городского развития Фарзане Садег.

Ранее председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов сделал заявление о том, что Соединённые Штаты могут напасть на Иран уже в марте 2025 года. Причём сделано это будет с подачи израильской стороны. Эксперт убеждён, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет пытаться продавить Вашингтон на это решение.

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#политика
#сотрудничество
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Жена Асада подала на развод и решила уехать в Лондон
Жена Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод
23 декабря 2024, 11:26

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада выразила недовольство жизнью в Москве и подала на развод. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Отмечается, что Асма Асад уже обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время российские власти рассматривают её заявление.

Известно, что она намерена вернуться в Великобританию, где родилась и воспитывалась в семье сирийских родителей. Её отец был кардиологом а мать отставным дипломатом. Семья проживала в Лондоне. В Сирию Асма уехала в 2000 году.

Напомним, что Асма и Башар Асад воспитывают троих детей.

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Генсек НАТО поставил Зеленского на место после критики Шольца
Tagesspiegel: Рютте требует от Зеленского прекратить критиковать Шольца
23 декабря 2024, 11:20

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте требует от Владимира Зеленского перестать критиковать канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Я часто говорю Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца, поскольку, как мне кажется, это нечестно», — заявил Рютте.

По его словам, Зеленскому стоит благодарить Шольца, а не критиковать, так как Германия является вторым после США донором военной помощи Киеву.

По данным обозревателей издания, Зеленский в последнее время часто критикует Шольца из-за того, что он отказывается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и за его звонок президенту России Владимиру Путину.

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