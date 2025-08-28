Политолог Блохин: Венгрия является полем боя для США и Европы

28 августа 2025, 12:48

Фото: iStock/SurkovDimitri

Венгрия является невидимым полем боя между США и Европой, так как премьер-министр страны Виктор Орбан выступает за нормализацию отношений с РФ и называется себя другом американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.





Таким образом эксперт прокомментировал судебное разбирательство против Евросоюза. Блохин обратил внимание на то, что Орбан выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, дружит с Трампом и выступает за нормализацию отношений с РФ. В связи с этим у венгерского премьера намного больше связи с США и Россией. При этом сам ЕС пытается ослабить Венгрию, а по некоторым данным, даже сместить Орбана с поста главы страны.





«Венгрия выступает за нормализацию отношений с Россией — это раз. За мирное урегулирование на Украине — это два. Венгрия поддерживает Трампа, и вообще Орбан позиционирует себя как его друг. Поэтому очевидно, что у Венгрии больше [общих интересов] с Россией и США, чем с Евросоюзом, который пытается ее ослабить. Некоторые даже говорят, что ЕС пытается сменить Орбана. Поэтому очевидно, что Венгрия стала невидимым полем боя между США и Европой», — сказал Блохин в беседе с NEWS.ru.