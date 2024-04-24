Лукашенко назначен председателем Всебелорусского народного собрания

Фото: сайт Кремля
Президента Белоруссии Александра Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил председатель Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
Отмечается, что Лукашенко был единственным кандидатом на этот пост. Его назначили главой делегаты собрания.
Пост заместителя председателя ВНС занял помощник президента, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук Республики Беларусь Александр Косинец.
Ранее глава государства подчеркнул, что в настоящее время Белоруссию удаётся уберечь от войны. По его словам, покинувшая страну оппозиция, пытается разжечь конфликт и «позвать» в республику иностранные войска.
Читайте также:
«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах
«Украинцы тут патроны подносили»: Лукашенко раскрыл, с кем России стоит вести переговоры
«Щёлканье каблуками»: Лукашенко обрушился с критикой на белорусский ВПК
Пост заместителя председателя ВНС занял помощник президента, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук Республики Беларусь Александр Косинец.
Ранее глава государства подчеркнул, что в настоящее время Белоруссию удаётся уберечь от войны. По его словам, покинувшая страну оппозиция, пытается разжечь конфликт и «позвать» в республику иностранные войска.
Читайте также:
«Их ненавидел народ»: Лукашенко сделал громкое заявление об украинских президентах
«Украинцы тут патроны подносили»: Лукашенко раскрыл, с кем России стоит вести переговоры
«Щёлканье каблуками»: Лукашенко обрушился с критикой на белорусский ВПК
Анастасия Чинкова