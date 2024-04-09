«Щёлканье каблуками»: Лукашенко обрушился с критикой на белорусский ВПК

Фото: Официальный сайт Кремля
Военно-промышленный комплекс Белоруссии пока что работает слабо, об этом заявил Глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует «Белта».
«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками», — заявил Лукашенко.
Однако, он отметил, что свою работу военно-промышленный комплекс получит возможность продемонстрировать уже совсем скоро. На полигонах придётся показать, какие у ВПК есть беспилотные летательные аппараты и какая артиллерия.
Ранее Лукашенко заявил, что правительство делает всё для сохранения Белоруссии от угрозы «горячей войны». По его словам, покинувшие страну оппозиционеры привлекают в Белоруссию иностранных граждан, которые смогут устроить теракты и разжечь конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева