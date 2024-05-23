Лукашенко назначил нового начальника Генштаба Белоруссии

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генштаба. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.
Ранее чиновник занимал пост первого замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть министр обороны, однако начальник Генштаба имеет определённую самостоятельность. Он занимается планированием и реализацией различных военных мероприятий. Между министром обороны и начальником Генштаба имеется тонкая грань, подчеркнул президент.
До Муравейко пост начальника Генштаба Белоруссии занимал Виктор Гулевич, которого Лукашенко освободил от должности. Он был уволен с военной службы в запас по возрасту, но с правом ношения военной формы и знаков различия.
Читайте также:
Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
Белоруссия проверит армию с привлечением средств применения ядерных боеприпасов
Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть министр обороны, однако начальник Генштаба имеет определённую самостоятельность. Он занимается планированием и реализацией различных военных мероприятий. Между министром обороны и начальником Генштаба имеется тонкая грань, подчеркнул президент.
До Муравейко пост начальника Генштаба Белоруссии занимал Виктор Гулевич, которого Лукашенко освободил от должности. Он был уволен с военной службы в запас по возрасту, но с правом ношения военной формы и знаков различия.
Читайте также:
Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
Белоруссия проверит армию с привлечением средств применения ядерных боеприпасов
Белоруссия теперь может оказывать военную помощь союзникам
Анастасия Чинкова