Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многочисленные высказывания главы США Дональда Трампа о территориальных претензиях на Гренландию и Канаду в большей степени преследуют цель создания резонанса в СМИ. Слова белорусского лидера приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что Белоруссия хочет жить мирно и не участвовать в боевых действиях. В связи с этим он призвал американцев не кричать, что теперь для них наступил золотой век, и что они будут «хорошо жить за счёт других народов».
В заключение президент Белоруссии назвал заявления Трампа о присоединении Канады и Гренландии к США фейковыми и нереализуемыми.
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Анастасия Чинкова