Лукашенко назвал фейковыми претензии Трампа на Канаду и Гренландию

Биография Мелании Трамп

Детство и юность Мелании Трамп

Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Начало модельной карьеры

Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Личная жизнь Мелании Трамп

Как Мелания познакомилась с Дональдом Трампом

Дональд и Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Первая леди США

Дональд и Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Внешность Мелании Трамп

Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Чем занималась Мелания Трамп после отставки мужа

Мелания Трамп сейчас

Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа (Фото: соцсети)

Мелания родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место на юго-востоке нынешней Словении, на тот момент это была часть Югославии. Она стала вторым ребенком в обеспеченной семье Виктора и Амалии Кнавс. Жили они в большой квартире с ярко окрашенными стенами и часто выезжали на каникулы за границу.Отец Мелании был членом Коммунистической партии Югославии, но при этом умудрился тайно крестить обеих своих дочерей в католической вере. Сначала он был шофером, позже начал продавать машины и мотоциклы и наконец открыл собственную компанию по продаже мопедов и мотоэкипировки. О нем говорили, что мужчина был жестким и пробивным человеком.Мать девочки всю жизнь проработала модельером на фабрике детской одежды. Там будущая первая леди США вместе с сестрой участвовали в демонстрации детской одежды, прогуливая школу.Так, уже с юного возраста Мелания начала интересоваться модой, научилась подгонять одежду под свою фигуру и даже шить собственную.В школе Мелания училась хорошо. В 15 лет она пошла в среднюю школу дизайна и фотографии в Любляне и планировала стать модельером. На протяжении трех лет она была вынуждена ездить на учебу на поезде. Позже отец снял им с сестрой квартиру.Окончив среднюю школу, девушка поступила в Люблянский университет, но бросила его уже через несколько месяцев.В возрасте 18 лет Мелания переезжает в Италию, где начинает работать моделью и ее карьера стремительно идет в гору.К тому времени модельные дома и агентства наперебой предлагали ей контракты. В 1992 году Мелания занимает третье место в конкурсе красоты Look of the Year, после чего ей открылся мир глянца.Однажды молодая модель столкнулась с непристойным предложением: после того, как она выиграла конкурс моделей от итальянской студии Cinecittà с правом на роль в кино, Мелания вынуждена была отказаться от приза из-за того, что продюсер сделал ей сексуальное предложение.В 1996 году будущая первая леди познакомилась с совладельцем «Metropolitan Models», другом Трампа Паоло Дзамполли, который занимался в Европе поиском перспективных моделей и уговорил Меланию переехать в США.Так она оказалась в центре Манхэттена и здесь продолжила карьеру модели, работая с такими известными агентствами, как ID Model Management и Trump Model Management.В то время она снималась для рекламных каталогов, а в 2001 году получила эпизодическую роль в фильме «Образцовый самец».О личной жизни Мелании Трамп до свадьбы с Дональдом мало что известно. В браке пара находится с 2005 года, за это время Мелания родила сына, которого бесконечно любит и потратила много времени на его воспитание.В конце 1998 года в Kit Kat Club на вечеринке по поводу Нью-Йоркской недели моды 28-летняя Мелания знакомится с 52-летним Дональдом Трампом, который пришел туда в компании с норвежской бизнесвумен Селиной Милдефарт. Тогда Трамп еще был официально женат на Марле Мейплз, но супруги уже год как жили раздельно. Тогда будущий президент США попросил у Мелании номер телефона, но получил отказ. Однако девушка согласилась взять его номер. Уже через неделю она позвонила и согласилась на свидание.Специально для молодой возлюбленной Трамп в феврале 1999 года создал агентство Trump Model Management. Тогда же он впервые попытался выдвинуться на пост президента США при поддержке Мелании, которая уже тогда пообещала стать «очень традиционной» первой леди, как Бетти Форд или Джеки Кеннеди.22 января 2005 года состоялась их свадьба. Мелания выбрала на торжество платье от Christian Dior за 200 тысяч долларов.В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США и родила Трампу сына Бэррона Уильяма. В 2009 году она основала собственный ювелирный бренд Melania, и лично создавала дизайн украшений.Позже именно супруга убедила Трампа баллотироваться на президентских выборах в 2016 году. Она принципиально во всем поддерживала мужа и пресекала все нападки в его адрес.Так, 20 января 2017 года Мелания Трамп стала первой леди США. Причем она оказалась единственной за всю историю, чей родной язык не английский, второй католичкой среди жен президентов после Жаклин Кеннеди, а также второй с иностранным происхождением после супруги шестого главы США Джона Куинси Адамса британки Луизы Адамс.Мелания Трамп редко появлялась на публике, однако регулярно подвергалась различного рода критике. Ее критиковали за все: новое платье, речь, дизайн украшения Белого дома на Рождество. Первая леди знала об этом, но никогда не опускалась до склок.Уже во времена Джо Байдена Исследовательский институт Сиенского колледжа признал супругу Трампа худшей из 40 жен президентов США.Супруга Дональда Трампа всегда пользовалась повышенным интересом публики и была в центре внимания благодаря своему стилю, который можно назвать «стилем жены миллиардера».Кроме того, ведутся разговоры, что Мелания не стареет, а значит, скорее всего, часто прибегает к услугам пластического хирурга. Ходят слухи, что она дважды делала ринопластику, увеличивала губы, делала грудь.Сама же Мелания опровергает все разговоры о пластических операциях и говорит, что прекрасно выглядеть ей помогает здоровый образ жизни и правильный уход за кожей.В преддверии отставки Трампа все говорили, что Мелания сразу подаст на развод. Однако этого не произошло. Тогда она перестала появляться на публике, однако продолжила заниматься своим проектом Be Best, направленный на благополучие молодежи. Знакомые рассказывали, что ее жизнь полностью вращалась вокруг любимого сына.Однако некоторые источники утверждают, что уже тогда она знала о будущей победе мужа на выборах президента США в 2024 году.После отъезда из Вашингтона Мелания посвятила время семье, друзьям, уделяла время заботе о себе и шопингу.В конце 2021 года миссис Трамп выпустила собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Часть сборов от продаж NFT она направила на благотворительность.Как утверждает CNN, супруга вступившего в должность президента США Дональда Трампа, первая леди Мелания Трамп решила провести второй срок своего мужа более активно, часто присутствуя на встречах с ним и другими ключевыми членами его команды.Кроме того, по данным СМИ она планирует давать новому президенту США советы по различным вопросам.На инаугурации мужа она выбрала тёмно-синий наряд малоизвестного, но очень успешного американского бренда Adam Lippes, и закрывающую пол лица шляпку от бренда Eric Javits.При этом СМИ писали, что Мелания не настроена громко отмечать победу в то время, как вопрос пожаров в Калифорнии еще не утих. Также она не забыла и покушение на супруга, в котором первая леди винит Демократическую партию. Может именно поэтому миссис Трамп не улыбается на фото с четой Байден. Итоги инаугурации Трампа . 