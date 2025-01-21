Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Британское издание Daily Express пишет о том, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне.
В статье издание ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем. По его словам, Москва может нарушить такое мирное соглашение и напасть на Украину и другие страны НАТО, что грозит третьей мировой войной.
Ходжес предположил, что Путин может отдать приказ о нанесении ударов по территории НАТО для выведения из строя транспортных коммуникаций, необходимых для укрепления обороны Украины.
При этом сам Трамп заявляет, что в случае отказа Москвы от сделки по Украине, Россию ожидают большие проблемы.
Читайте также:
«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год
Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине
Зверства ВСУ в Судже, авиационные удары в Курской области, атака на Смоленск: последние новости СВО
Ходжес предположил, что Путин может отдать приказ о нанесении ударов по территории НАТО для выведения из строя транспортных коммуникаций, необходимых для укрепления обороны Украины.
При этом сам Трамп заявляет, что в случае отказа Москвы от сделки по Украине, Россию ожидают большие проблемы.
Читайте также:
«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год
Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине
Зверства ВСУ в Судже, авиационные удары в Курской области, атака на Смоленск: последние новости СВО
Элина Позднякова