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Daily Express: сделка Трампа и Путина по Украине закончится мировой войной

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Британское издание Daily Express пишет о том, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне.
В статье издание ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем. По его словам, Москва может нарушить такое мирное соглашение и напасть на Украину и другие страны НАТО, что грозит третьей мировой войной.

Ходжес предположил, что Путин может отдать приказ о нанесении ударов по территории НАТО для выведения из строя транспортных коммуникаций, необходимых для укрепления обороны Украины.



При этом сам Трамп заявляет, что в случае отказа Москвы от сделки по Украине, Россию ожидают большие проблемы.

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В Словакии раскрыли, к чему приведет вступление Украины в НАТО
Фицо: вступление Украины в НАТО создаст основу для Третьей мировой войны
21 января 2025, 15:41

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вступление Украины в НАТО станет основой для Третьей мировой войны. Так считает премьер Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил на заседании парламента по вопросу вынесения вотума недоверия его правительству.
«Вступление Украины в НАТО является основой Третьей мировой войны», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что власти Словакии должны быть к любым событиям, которые произойдут после завершения украинского конфликта.

По словам словацкого премьера, нельзя допустить создание нового «железного занавеса» между Европой и Россией, поэтому его правительство продолжит осуществлять суверенную заграничную политику «на все четыре стороны света».

Ранее Фицо заявил, что не собирается быть слугой Владимира Зеленского. Он также подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Европейского союза. Соответствующее решение Фицо объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.

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ВС РФ освободили Волково в ДНР
21 января 2025, 15:28

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Волково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять село под контроль удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Волково располагается в Покровском районе, в семи километрах к юго-западу от Красноармейска (украинское название – Покровск).

Освобождение этого населённого пункта позволит российским войскам продолжить окружение Красноармейска с юго-западного и западного направлений.

Также сообщается, что бойцы «Центра» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Лысовка, Дзержинск, Барановка, Славянка, Новоелизаветовка, Соленое, Новоалександровка и Нововасилевка.

Потери ВСУ в зоне действия группировки составили около 580 военнослужащих.

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Трамп пригрозил России большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
Трамп: РФ столкнется с большими проблемами при отказе от соглашения по Украине
21 января 2025, 15:16

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по Украине.
«Он (Путин – ред.) должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — заявил Трамп.

При этом он отметил, что хочет, как можно скорее встретиться со своим российским коллегой для решения украинского конфликта, который, по его словам, вообще не должен был начаться.

Трамп также допустил возможность сохранения антироссийских санкций до завершения конфликта на Украине.

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«Выбора не было»: мнение Харатьяна об СВО, мобилизации сына и трудностях дочери в Швеции, как сейчас живёт актёр
21 января 2025, 12:46

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

21 января 2025 года Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет. Народный артист России в последнее время стал реже появляться в кино. Актёр уделяет больше времени телепроектам и своим сольным концертам. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».

Биография Дмитрия Харатьяна


Дмитрий Харатьян — народный артист России, который стал известен благодаря ролям в кино и театре. Родился он 21 января 1960 года в Алмалыке, в детстве переехал в Подмосковье.

В школе Дмитрий Харатьян не был отличником: он не проявлял усердия в выполнении домашних заданий и не отличался большой усидчивостью, так как его главным увлечением был спорт. Особенно ему нравились командные игры и хоккей, и какое-то время он мечтал попасть в сборную, но так и не смог достичь этой цели.

Однако у Харатьяна было еще одно увлечение, которое сыграло важную роль в его жизни. Он был хорошим гитаристом и певцом, и в школьных лагерях часто исполнял песни. Однажды это привлекло внимание людей, которые посоветовали ему развивать свои музыкальные способности. Вскоре Дмитрий вступил в ансамбль, а через несколько месяцев стал его руководителем.

Кинослава пришла к Харатьяну в 10 классе, когда он дебютировал в фильме «Розыгрыш». Режиссер предложил ему роль Игоря Грушко — романтичного персонажа, который поет и играет на гитаре. Эта роль принесла Дмитрию популярность и открыла двери в мир кинематографа.

В 1982 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

Карьера актёра


Дмитрий Харатьян — актёр, у которого более 100 ролей в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие знаковые картины, как «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «Зеленый фургон», «Королева Марго», «Жених из Майами», «Возвращение мушкетеров» и многие другие.

В 24 года, несмотря на успех в кинематографе, артисту пришла повестка в армию. Харатьян мог избежать службы, но не стал этого делать.

Особое место в его карьере заняла роль Алеши Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!». Этот фильм стал культовым, а образ героя принес ему невероятную популярность и любовь зрителей. Харатьян также узнал, что его прадед был гардемарином, а один из его родственников ушел из жизни в 27 лет — как раз в том возрасте, когда он сам стал знаменитым. Поэтому фильм стал для актёра личным проектом.

В 2000-х годах Харатьян расширил свои горизонты, став телеведущим, продюсером и музыкантом. В 2019 году было анонсировано продолжение «Гардемаринов», а в 2023 году в прокат вышли новые части франшизы, в которых он также снялся.

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Что думает Харатьян про СВО


Актёр активно поддерживает российские вооруженные силы с начала специальной военной операции. Он регулярно посещает военных в госпиталях и участвует в патриотических мероприятиях. Среди них — митинг-концерт в «Лужниках», прошедший под лозунгом «Слава защитникам Отечества», а также концерт в Херсоне, приуроченный ко Дню флага России. За участие в таких акциях актёр был внесён в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Сам Харатьян считает, что нынешние события — это важный исторический процесс, который включает в себя передел мира. По его словам, он никогда не стоял перед выбором, на какой стороне ему быть.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — сообщил он для KP.RU.

Кроме того, артист выразил своё мнение о тех артистах, которые покинули Россию в связи с началом специальной военной операции на Украине. Он отметил, что каждый имеет право на выбор, однако сам считает такой шаг ошибочным.

«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь, вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — сказал Харатьян в беседе с NEWS.ru.

Чем сейчас занимается актёр


Дмитрий Харатьян продолжает активно работать в кино. В 2023 году он принял участие в съемках нескольких значимых проектов, включая фильмы «Гардемарины 1787. Война», «Мастодонт» и «Озеро детства». Несмотря на свою долгую и успешную карьеру, актёр отметил, что в последние годы получает меньше предложений, чем в прошлом.

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — объяснил актёр.

Актёр Дмитрий Харатьян (фото: социальные сети)

Где сейчас Дмитрий Харатьян и его дети


После начала специальной военной операции Дмитрий Харатьян остался в Москве и ясно дал понять, что не рассматривает эмиграцию. Актёр также подчеркнул, что не собирается «отмазывать» своего сына Ивана, который в прошлом году завершил обучение в ВГИКе по специальности режиссура, от мобилизации.

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом», — поделился Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У Харатьяна есть и дочь Александра, которая долгое время живет и работает в Швеции. Она трудится в службе адаптации для русскоязычных, помогая им осваиваться в новой стране. По словам актёра, после начала спецоперации Александра столкнулась с критикой, в том числе из-за своей русской фамилии.

«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — сказал Дмитрий в передаче «Жизнь и судьба».

У актёра есть жена Дмитрий Марина Майко. Супруги женаты более 20 лет. Они вместе вели концерт в Муроме, посвящённый Дню любви, семьи и верности.

21 января 2025 года актёру исполнилось 65 лет. В связи с этим его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями», — говорится в поздравлении.

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«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год
Военэксперт Живов: ВС РФ установят свои границы в ДНР и освободят Курск
21 января 2025, 12:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» перечислил основные достижимые цели в СВО на 2025 год.

«Будет освобождена от противника Курская область. И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов», — сказал он.

По его словам, возможно, будет пробоваться десантная операция на Херсоне.

«Но это зависит от решения командующих, от тех сил и средств, которые они предполагают в готовности. Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что вышеперечисленное считается ключевым в 2025 году, если сохранится динамика конфликта, темп, и не изменится внешнеполитическая повестка.

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#война
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Дирижёр Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО
21 января 2025, 12:03

Юрий Башмет (фото: kremlin.ru)

Российский дирижёр и альтист, Народный артист СССР Юрий Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО, если это будет необходимо. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
Деятель искусств подчеркнул, что скрипач, конечно же, лучше играет на скрипке, чем стреляет и ползает в окопе. Однако, если это будет необходимо, он готов лично отправиться в зону боевых действий.

Также Башмет высказался об артистах, которые покинули Россию после начала конфликта с Украиной. По его словам, это люди без совести, которым нечего сказать дома. При этом он подчеркнул, что это дело каждого и он не имеет права осуждать людей, решившихся «потерять ценность всех прожитых лет».

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#сво
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#украина
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#музыкант
#военные
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«Американские флаги»: стало известно о неожиданной находке в Часовом Яре
Военкор RT: при штурме лагеря в Часовом Яре нашли висящие американские флаги
21 января 2025, 11:47

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
«На видео, которое опубликовал RT, попал взрыв на позиции противника, с которой солдаты ВСУ так и не вышли. Бойцы батальона Шустрого спецназа «Ахмат» несколько раз предлагали украинцам сдаться, но те отказались», — отмечает телеканал.
Ранее украинский военнопленный Руслан Мирный рассказал о проблеме наркомании в рядах ВСУ. В частности, он упомянул младшего лейтенанта, который служил логистом в Часовом Яре. По словам Мирного, этот военнослужащий злоупотреблял наркотическими веществами, что привело к его госпитализации после вывода украинских войск из региона. Мирный отметил, что логист активно использовал некий препарат, который набирал в ампулы. Употребление наркотиков стало настолько серьезным, что после завершения операции он оказался в психиатрической больнице.

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#всу
#вс рф
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«Занять плацдарм»: Военэксперт рассказал, когда ВС РФ освободят Одессу
Военэксперт Живов: Одессу и Николаевск освободить пока технически невозможно
21 января 2025, 11:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Активные военные действия происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, а украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. У россиян все чаще возникают вопросы про освобождение Одессы: как скоро это произойдет?
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что освободить Одессу пока технически невозможно.

«Для этого нет сил и средств. Чтобы разговаривать про Одессу, нужно в первую очередь занять плацдарм на правом берегу, то есть вернуться на правый берег Херсонской области. Пока эта задача не будет выполнена, об Одессе и Николаеве нет смысла даже разговаривать», — добавил эксперт.

Он сообщил, что ключевыми достижимыми целями на 2025 год в ходе СВО являются освобождение от противника Курской области, установка границ на территории ДНР и восстановление центральной целостности Запорожья в составе России.

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#новости
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#всу
#вс рф
#атака
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Трамп заявил, что у него есть ещё полдня для завершения конфликта на Украине
21 января 2025, 11:39

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп, официально вступивший в должность 20 января, сделал заявление о своём обещании завершить украинский конфликт за 24 часа. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Овальном кабинете, передаёт телеканал CNN.
Политик подчеркнул, что с момента его прихода к власти прошло всего лишь полдня, поэтому у него в запасе ещё есть оставшиеся полдня.

До выборов президента, в ходе предвыборной кампании Трамп регулярно выступал с заявлением, что остановит боевые действия на Украине за сутки в случае своей победы. Однако после он признал, что это оказалось сложнее, чем он рассчитывал.

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#сво
#конфликт
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