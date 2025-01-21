На Дональда Трампа подали в суд в первый день президентства

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Президент США Дональд Трамп в первый день пребывания у власти столкнулся с судебным иском из-за подписанного указа, упрощающего процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что иск поступил в федеральный суд Вашингтона от Национального профсоюза казначейских служащих, который представляет интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов.
В тексте указа сказано, что документ значительно трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных работников, которых могут уволить без предоставления права на апелляцию.
Как сообщает агентство, оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, которое Трамп подписал незадолго до поражения на выборах 2020 года. Тогда документ предполагал создание новой категории федеральных служащих под название Schedule F, которые по новому указу теряли часть своих служебных гарантий. Байден отменил этот указ на третий день своего президентства.
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В тексте указа сказано, что документ значительно трансформирует гражданскую службу, создавая новую категорию исключительных работников, которых могут уволить без предоставления права на апелляцию.
Как сообщает агентство, оспариваемый указ восстанавливает распоряжение, которое Трамп подписал незадолго до поражения на выборах 2020 года. Тогда документ предполагал создание новой категории федеральных служащих под название Schedule F, которые по новому указу теряли часть своих служебных гарантий. Байден отменил этот указ на третий день своего президентства.
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Анастасия Чинкова