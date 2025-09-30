Лукашенко назвал Россию «центром всего»

30 сентября 2025, 12:20

Лукашенко: РФ должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщает ТАСС.





Белорусский лидер отметил, что РФ «должна иметь главный план», чтобы «склеить» и «не дать развалиться» этим объединениям.

«Как мы всегда говорим на заседаниях глав государств и бывших президентов, бывших, правда, не бывает, Нурсултан Назарбаев часто подчеркивает — центром всего является Россия», — приводит его слова агентство.