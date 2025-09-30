Лукашенко назвал Россию «центром всего»
Лукашенко: РФ должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Белорусский лидер отметил, что РФ «должна иметь главный план», чтобы «склеить» и «не дать развалиться» этим объединениям.
«Как мы всегда говорим на заседаниях глав государств и бывших президентов, бывших, правда, не бывает, Нурсултан Назарбаев часто подчеркивает — центром всего является Россия», — приводит его слова агентство.Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с главами делегаций, которые участвуют в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.